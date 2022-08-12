Іспанія

Football.ua зібрав п'ятірку гравців, які можуть стати відкриттями нового сезону Ла Ліги.

Новий сезон у Прімері обіціяє бути захопливим. Інтриги сезону ми розберемо у нашому окремому матеріалі, а поки що давайте поговоримо про п'ятьох гравців, які можуть здивувати нас цієї кампанії.

Орельєн Чуамені (Франція), Реал Мадрид

Почнемо із діаманта мадридського Реала. Чуамені створив навколо себе справжній хайп минулого сезону. Талановитий француз провів 50 поєдинків за Монако минулого сезону в усіх турнірах, в яких зробив 5+3 за гол+пас. Проте, звісно, мова не про гольові показники.

У кампанії-2021/22 Орельєн став лідером Ліги 1 за перехопленнями м'яча (101), а також четвертим за відборами (86).

До того ж усі тренери, котрі працювали із гравцем, відмічають його трудову етику та зразкову поведінку. Це важливо, бо на початку пригоди із Мадридом Чуамені, скоріше всього, буде в більшості сидіти на лаві запасних під Каземіро.

Реал планує замінити бразильця у майбутньому саме юним півзахисником, тож ви розумієте рівень очікувань від гри футболіста. Карло Анчелотті має дати Орельєну певну кількість ігрового часу цього сезону, тож варто уважно придивитися до виступів екс-гравця Бордо та "монегасків".

Науель Моліна (Аргентина), Атлетіко Мадрид

"Матрацники" підписали талановитого аргентинця з Удінезе. Моліна — правий захисник, котрий може зіграти й на протилежному фланзі, а також в якості правого крайнього півзахисника.

Як для гравця оборони Науель доволі багато забиває. Минулого сезоні у складі фріульців він забив сім м'ячів, що є третім показником у команді (!). Більше забили лише нападник Бету та Жерар Деулофеу. Окрім того, аргентинець додав до голів ще й п'ять асистів.

Тобто, Атлетіко отримав у власне розпорядження футболіста, котрий додасть команді у креативі при підключеннях до атаки, та ще й має лише 24 роки. Словом, чудова покупка для "Чоло" Сімеоне.

Враховуючи те, що Шиме Врсалько пішов до Олімпіакосу в якості вільного агента, а також невдалі виступи Сантьяго Аріаса, Моліна стає безальтернативною опцією на правому крилі захисту "кольчонерос". До того ж придбали чемпіона Копа Амеріка 2021 року лише за 20 млн євро.

Хосе Моралес (Іспанія), Вільярреал

Поговоримо й про вікових гравців. Ім'я Хосе Луїса Моралеса навряд чи буде знайоме тим людям, які не слідкували за іспанською Прімерою останніх років, але слідкувати за цим іспанським нападником дійсно варто!

Широке коло глядачів дізналося про існування Хосе Моралеса у 2014 році, коли він перебрався до Леванте з Ейбара. На початку своєї пригоди із "жабами" забивав не багато — 3 голи у сезоні-2014/15, 7 у кампанії-2015/16.

Проте з роками він, наче міцне та витривале вино, стає все краще і краще. Останні два роки він забивав не менше 13 голів за сезон, до яких додавав також порцію асистів. І не дивіться на те, що ці показники аж так не вражують. Не забувайте про те, що грав він за кризовий на усю голову Леванте, котрий нещодавно вилетів до Сегунди.

Моралес доклав ногу до 20 голів валенсійського колективу з 51 у Прімері-21/22, тобто був причетний до майже половини командних голів! Звісно, бовтатися у трясовині другого дивізіону Хосе точно не заслуговував.

Вільярреал скористався моментом й забрав іспанця собі, посиливши й без того сильну лінію нападу. Тягатися із Жераром Морено буде важкувато, а ось скласти конкуренцію Данжума, Діа та Алькасеру за друге місце поруч із зіркою "підводників" точно здатен! До того ж Пако скоро може залишити команду, що трохи полегшить йому задачу. Бажаємо успіху.

Марчесін Аугустін (Аргентина), Сельта

Марчесіну вже 34 роки, але це не означає, що він вже немає можливісті здивувати футбольний світ. Нещодавно Аугустін доволі непогано проявив себе у Порту, особливо у Лізі чемпіонів.

Минулого сезону він програв конкуренцію Діогу Кошті на Драгау, але це ні про що не говорить. "Дракони" стали першим іноземним клубом у його кар'єрі, раніше він пограв лише у рідній Аргентині (із якою, до речі, взяв КА минулого року) та Мексиці. У Сельті в нього нарешті з'явилася можливість проявити себе у топ-чемпіонаті. В галісійському колективі це буде зробити набагато простіше.

Умар Садік (Нігерія), Альмерія

Цей хлопчина наразі є ласим шматочком на трансферному ринку. Наприклад, нещодавно дортмундська Боруссія цікавилася їм в якості заміни для Себастьяна Алле.

Він є вихованцем Спеції, не зумів заграти у Ромі, після чого скитався по різноманітних орендах. Непогано проявив себе у Партизані, але остаточно знайшов своє місце у Альмерії.

В двох останніх сезонах Сегунди у складі нинішнього новачка Прімери нападник забив 38 голів, а минулої кампанії ще й віддав 12 асистів. Проте то другий дивізіон, а зараз потрібно подивитися на нігерійця у рамах Ла Ліги.

192 см росту та габарити точно дозволять йому потягатися із захисниками еліти. Звісно, якщо не станеться трансферу у інший колектив.