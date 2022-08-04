Іспанія

Ла Ліга поки що не дає каталонській команді можливість зареєструвати новачків.

Активація трьох економічних важелів не дозволить Барселоні зареєструвати літніх новачків, повідомляє COPE.

Це пов'язано з різним трактуванням доходів "синьо-гранатових" та департаментом економічного контролю Ла Ліги.

Барселона добилася приросту капіталу на 667 мільйонів євро, хоча зазначила, що компанія Sixth Street безпосередньо вклала в клуб 517 млн. Правила фінансового контролю Ла Ліги вказують, що важливі лише отримані клубами гроші. Тому ліга врахувала лише 517 млн. Таким чином, різниця становила 150 млн.

Барселона чекала на таку реакцію від Ла Ліги, а тому продала 24,5% акцій компанії Barca Studios за 100 млн. Швидше за все, каталонському клубу доведеться активувати четвертий важіль, а цей крок уже схвалений.

Таким чином, активації трьох економічних важелів точно не вистачить для реєстрації нових футболістів.