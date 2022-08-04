Іспанія

Італійський фахівець задоволений придбанням своєї команди.

Карло Анчелотті розповів про двох новачків Реала, яких назвав "одними з найкращих у світі на своїх позиціях".

"На мій погляд, ми придбали двох гравців, які входять до числа найкращих у світі на своїх позиціях. Насамперед їхній клас збільшить фізичні та технічні можливості команди. При цьому їм необхідно освоїтися, а команді потрібен час, щоб трохи до них звикнути.

Ми не повинні забувати, що три гравці, які залишили Мадрид, Марсело, Іско та Бейл, увійшли до історії нашого клубу. Реал вдячний цим гравцям.

Сподіваємося, що новачки зможуть повторити досягнення тих, хто пішов із команди", — приводить слова Карло Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Рюдігер поповнив склад Реала з Челсі, а Чуамені — із Монако.