Іспанія

Італійський фахівець — про майбутній сезон для своєї команди.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній старт сезону. 63-річний фахівець хоче, щоб його команда поборолася за всі шість можливих трофеїв.

"Перемоги минулого сезону переконали нас у власній вірі, але зараз необхідно зосередитися на майбутніх матчах. У новому сезоні на кону буде шість трофеїв, і ми хочемо боротися за кожен із них".

Про чотири перемоги у Лізі чемпіонів:

"Я неймовірно цим пишаюся. Для мене це був чудовий сезон, як і для всього Реала. Було дуже приємно повернутися до Реалу. Для мене було важливо продовжити роботу в цьому великому клубі та цій великій команді".

Про мотивацію:

"Ми готові. Команда вже зараз у чудовій формі. Емоції, які ти здобуваєш після перемог, — заразливі. Ти починаєш вважати, що ніхто не повинен зайняти твоє місце. А це досить сильна мотивація, щоб перемагати далі", — приводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Раніше Анчелотті прокоментував прихід новачків до Реалу.