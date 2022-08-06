Наставник також хоче, щоб його клуб показував гарну гру.
ХАВІ, GETTY IMAGES
06 серпня 2022, 23:28
Головний тренер Барселони Хаві розповів, на що претендує клуб цього сезону.
"У нас дуже хороша команда, відчуття від тренувань чудові. Усі чудово працюють: інтенсивно, у хорошому темпі. Передсезонне турне теж пройшло на ура.
Ми заражаємо людей ентузіазмом, і на вчорашній презентації Левандовські це було видно. Ми також натхненні.
Цього сезону наша мета – завойовувати трофеї та грати у хороший футбол. Ми хочемо ощасливити вболівальників, вони на це заслуговують", — наводить слова Хаві Marca.
Раніше повідомлялося, що Піке не збирається покидати Барселону.