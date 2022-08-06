Іспанія

Наставник також хоче, щоб його клуб показував гарну гру.

Головний тренер Барселони Хаві розповів, на що претендує клуб цього сезону.

"У нас дуже хороша команда, відчуття від тренувань чудові. Усі чудово працюють: інтенсивно, у хорошому темпі. Передсезонне турне теж пройшло на ура.

Ми заражаємо людей ентузіазмом, і на вчорашній презентації Левандовські це було видно. Ми також натхненні.

Цього сезону наша мета – завойовувати трофеї та грати у хороший футбол. Ми хочемо ощасливити вболівальників, вони на це заслуговують", — наводить слова Хаві Marca.

Раніше повідомлялося, що Піке не збирається покидати Барселону.