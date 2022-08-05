Іспанія

Іспанський захисник готов боротися за місце у складі.

Барселоні після серії дорогих придбань необхідно розвантажити зарплатну відомість, тому каталонці готові продавати гравців.

Як повідомляє видання As, Жерар Піке розуміє, що він далеко не перший вибір на позиції центрального захисника, але не збирається йти.

Досвідчений іспанський футболіст готовий боротися за місце у стартовому складі.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, що Барселону непокоїть зайва травматичність гравця.

Нагадаємо, що раніше керівництво Барселони вкотре попросило ветеранів клубу вдатися до зниження зарплат.