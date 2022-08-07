Іспанія

Гравець запам’ятався під час виступів на правах оренди.

На початку 2022 року іспанський Кадіс вирішив залучити до свого складу на правах орендної угоди півзахисника Реала Вальядолід Федеріко Сан Еметеріо Діаса, більш відомого як Феде Сан Еметеріо, який у підсумку суттєво підсилив ротацію команди в центральній лінії.

13 матчів (897 хвилин) у виконанні 25-річного футболіста цілком вистачило для того, щоб уже під час поточної літньої трансферної кампанії андалусійці запропонували йому долучитись до свого складу на постійній основі.

Сан Еметеріо поставив підпис під чотирирічною угодою з Кадісом.

Варто також відзначити, що його контракт із Вальядолідом мав завершитись наприкінці наступного сезону.