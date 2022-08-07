Іспанія

Екс-півзахисник Реала знайшов собі новий клуб.

Іспанський півзахисник Франсіско Роман Аларкон Суарес, більш відомий як Іско, упродовж дев’яти років виступав у складі мадридського Реалу, проте зрештою вирішив залишити розташування "галактікос" у момент завершення дії його контракту з клубом.

Після цього перед уже досвідченим 30-річним виконавцем постало питання необхідності пошуку нового місця роботи.

Варіантів у іспанця будо вдосталь — одразу чотири клуби так чи інакше контактували з його представниками, бажаючи отримати за безцінь статусного футболіста.

Проте офіційне повідомлення від андалузької Севільї вказує на те, що саме "нервіонцям" удалось здобути перемогу в цих перегонах.

"Клуб досяг принципової домовленості щодо підписання контракту з Іско", — ідеться в короткому повідомлені на офіційному ресурсі Севільї.

За часи виступів у складі Реалу іспанець награв 352 матчі, забивши 53 голи та віддавши 56 гольових передач.