Екс-півзахисник Реала знайшов собі новий клуб.
Іско, Getty Images
07 серпня 2022, 13:51
Іспанський півзахисник Франсіско Роман Аларкон Суарес, більш відомий як Іско, упродовж дев’яти років виступав у складі мадридського Реалу, проте зрештою вирішив залишити розташування "галактікос" у момент завершення дії його контракту з клубом.
Після цього перед уже досвідченим 30-річним виконавцем постало питання необхідності пошуку нового місця роботи.
Варіантів у іспанця будо вдосталь — одразу чотири клуби так чи інакше контактували з його представниками, бажаючи отримати за безцінь статусного футболіста.
Проте офіційне повідомлення від андалузької Севільї вказує на те, що саме "нервіонцям" удалось здобути перемогу в цих перегонах.
"Клуб досяг принципової домовленості щодо підписання контракту з Іско", — ідеться в короткому повідомлені на офіційному ресурсі Севільї.
За часи виступів у складі Реалу іспанець награв 352 матчі, забивши 53 голи та віддавши 56 гольових передач.