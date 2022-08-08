Іспанія

Уже незабаром варто очкувати на офіційне оголошення.

Каталонська Барселона помітно збільшила свою активність на трансферному ринку цього міжсезоння, не дивлячись на існуючі проблеми фінансового плану, які ставлять під сумніви можливість клубу реєструвати новоприбулих виконавців.

А поки відповідний відділ у структурі "блаугранас" займається вирішенням цієї проблеми, агенти продовжують домовлятись щодо переходів нових футболістів.

Флангового захисника лондонського Челсі Маркоса Алонсо вже давно пов’язують із поверненням до Іспанії, проте Барса постійно стикалась із різноманітними труднощами під час перемовин щодо його придбання.

Однак зрештою, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони наразі знаходяться дуже близько від укладання підсумкової угоди.

Залишилось лише узгодити певні деталі, проте вже зараз можна стверджувати, що придбання 31-річного іспанця буде коштувати Барселоні трохи менше 10 млн євро.

За минулий сезон Алонсо награв 46 матчів, зробивши шість гольових передач та забивши п’ять голів.