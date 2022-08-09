Іспанія

Football.ua розповідає, що сталося і до чого тут "фашисти"...

13 серпня Депортіво Ла-Корунья анонсував матч із Металістом. Гра відбудеться у рамках турніру Терези Еррери в Іспанії.

Це традиційний турнір, який проводиться з 1946 року і останніми роками складається з одного матчу. При цьому з 1990 року в ньому обов'язково бере участь клуб з Ла-Коруньї. У 1981 та 1982 роках цей трофей вигравало київське Динамо.

Усі зібрані кошти від гри підуть на гуманітарні потреби України. Іспанці зазначають, що хочуть допомогти саме Харкову, який щодня перебуває під ворожим обстрілом.

Власне, українська команда відвідає європейську країну, що такого? Але ні, навколо матчу спалахнув скандал.

Річ у тім, що Riazor Blues відмовилися приїхати на гру через Металіст. Про те, хто такі Riazor Blues – поговоримо трохи згодом.

За словами Riazor Blues, матч "відвідає команда, відома неонацисткою славою своїх уболівальників, воєнізованими угрупованнями, які беруть активну участь у батальйоні "Азов". Історія нагадує щось подібне, що було з Романою Зозулею...

Riazor Blues висловив жаль, що громадянське населення змушене залишити свою землю, але не відчуває солідарності через уболівальників Металіста.

Вони натякають на "дуже виборчу солідарність, яка ігнорує жертв в інших частинах планети та підтримує неонацистські режими, за спиною яких з 2014 року відбуваються масові розправи та вбивства".

У Riazor Blues запевняють, що не забудуть жертв Донбасу і кажуть, що ще раз висловлять свою "антифашистську солідарність із цією територією".

Крім того, Riazor Blues розчаровані та вважають "справжньою ганьбою", що клуб не використовує цей турнір для забезпечення економічної співпраці постраждалим від пожежі в Іспанії.

"Цього літа ми страждаємо від хвилі пожеж, які залишили після себе руйнівні кадри з сім'ями, які бачили, як горять їхні будинки", — сказав один із учасників угруповання.

А тепер про Riazor Blues. Це група вболівальників Депортіво Ла-Корунья, заснована як клуб уболівальників у 1987 році. В даний час Riazor Blues вважає Джиммі (колишнього ультраправого клубу Депортіво Ла-Корунья) мучеником, який загинув у бійці між ультрас.

Групу зазвичай вважають відповідальною за смерть Мануеля Ріоса Суареса, спортивного вболівальника, який відвідав кубковий матч, зіграний на багатоцільовому стадіоні Сан-Ласаро між ФК Компостела та Депортіво Ла-Корунья. Проте справа залишилася нерозкритою.

За свою історію Riazor Blues зазнали "ідеологічної" еволюції — настільки, що ідеологія стала поверховою — і перетворилися з організації, пов'язаної з вкрай лівими.

Нагадаємо, що в Іспанії був ще один конфлікт, але пов'язаний не з українським клубом, а гравцем Романом Зозулею. Вболівальники Райо Вальєкано не прийняли його, називаючи його нацистом за те, що він допомагав українській армії.