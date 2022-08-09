Іспанія

Ніко Гонсалес невдовзі стане гравцем "кажанів".

Півзахисник каталонської Барселони Ніко Гонсалес найближчим часом стане гравцем Валенсії.

Орендна угода буде розрахована на наступний сезон та не включатиме в себе право викупу для "кажанів", повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Ніко Гонсалес у минулому сезоні відіграв 38 матчів, по два рази забивши та віддавши гольові передачі.

Раніше агент футболіста заявив, що "блаугранас" не планують продавати хавбека.