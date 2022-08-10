Іспанія

Португальцю цими днями довелося несолодко.

Marca повідомляє, що фанати "кажанів" лишилися незадоволеними прощанням Гонсалу Гедеша із клубом.

Португалець попрощався із місцевою торсідою постом у соцмережах, де виставив фотографію з часів виступів за Валенсію та супроводив її коротким підписом: "Спасибі, Валенсія, за ці п'ять років".

Вболівальники вважають, що Гедеш мав би більш експресивно подякувати клубу. Також вони порівнюють його із нинішнім грацем Мілана Алессандро Флоренці, котрий провів на Местальї лише півроку, але написав більш сентиментальний текст.

Гонсалу перейшов до левантійського колективу у 2017 році з ПСЖ. За п'ять років у біло-чорній футболці він провів 178 поєдинків, де забив 36 голів та віддав 30 асистів, виграв 1 Кубок Їспанії.

Нагадаємо, що нещодавно португалець перейшов у стан Вулвергемптона.