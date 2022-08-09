Португалець змінив клубну прописку.
Гонсалу Гедеш, getty images
09 серпня 2022, 00:10
Нападник Валенсії Гонсалу Гедеш став гравцем Вулвергемптона, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Левантійці не розголошують суму трансферу, але за інформацією Transfermarkt португалець коштував "вовкам" 30 мільйонів євро.
Гедеш перейшов у Валенсію в 2017 році з Парі Сен-Жермен і провів 198 ігор у всіх турнірах, забивши 40 голів і віддавши 32 гольові передачі.
Його перший матч як валенсіаніста пройшов 9 вересня 2017 року проти Атлетіко з Мадрида, а в 2019 році він був одним із гравців, які завоювали Кубок Іспанії.
Зазначимо, що минулого сезону Гедеш провів 42 гри за Валенсію у всіх турнірах: на його рахунку 13 голів та 6 результативних передач.
Нагадаємо, що Вулвергемптон також веде переговори щодо іншого посилення атакуючою лінії — Батшуайї.