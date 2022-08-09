Англія

Португалець змінив клубну прописку.

Нападник Валенсії Гонсалу Гедеш став гравцем Вулвергемптона, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Левантійці не розголошують суму трансферу, але за інформацією Transfermarkt португалець коштував "вовкам" 30 мільйонів євро.

Гедеш перейшов у Валенсію в 2017 році з Парі Сен-Жермен і провів 198 ігор у всіх турнірах, забивши 40 голів і віддавши 32 гольові передачі.

Його перший матч як валенсіаніста пройшов 9 вересня 2017 року проти Атлетіко з Мадрида, а в 2019 році він був одним із гравців, які завоювали Кубок Іспанії.

Зазначимо, що минулого сезону Гедеш провів 42 гри за Валенсію у всіх турнірах: на його рахунку 13 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Вулвергемптон також веде переговори щодо іншого посилення атакуючою лінії — Батшуайї.