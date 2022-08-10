Іспанія

Воротар буде знову грати у Ла Лізі.

Лідс відпустив воротаря Кіко Касілью у Хетафе, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Контракт із досвідченим 35-річним кіпером підписаний на один рік. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Нагадаємо, що у Лідс екс-воротар Реала перейшов у 2019 році. З тих пір він зіграв 62 матчі, пропустивши 61 гол та 23 рази залишав свої ворота "сухими".

Останнім часом іспанець виступав у складі Ельче на правах оренди. У Хетафе він буде конкурувати з Давідм Сорією, Вісенте Бельмунтом та Дієго Конде.