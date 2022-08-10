Іспанія

Француз відзначився у матчі за Суперкубок УЄФА.

У поєдинку за Суперкубок УЄФА мадридський Реал у Гельсінкі переграє Айнтрахт з Франкфурту.

Перший гол забив у зустрічі Давід Алаба, а у другому таймі збільшив перевагу мадридців Карім Бензема.

Цей гол став для француза 324 за "королівський клуб". Він стає другим бомбардиром в історії клубу, обійшовши Рауля (323 голи).

Лідером у цьому списку залишається португальська суперзірка Кріштіану Роналду, на рахунку якого 450 голів. Форвард не грає за Реал з 2018 року.