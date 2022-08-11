Українець тріумфував з клубом у черговий раз.
Андрій Лунін, Реал Мадрид
11 серпня 2022, 00:30
У рамках матчу за Суперкубок УЄФА мадридський Реал здолав франкфуртський Айнтрахт із рахунком 2:0.
У першому таймі голом відзначився Давід Алаба, а у другій половині гри забив Карім Бензема.
На жаль, український воротар переможців Андрій Лунін просидів у цьому матчі на лаві для запасних, але це не завадило йому виграти черговий трофей.
Так Лунін вже має чотири кубки: чемпіон Іспанії, володар Суперкубку Іспанії, володар трофею Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА.
Нагадаємо, що у рамках підготовки Реалу до новго сезону Лунін зіграв один поєдинок — проти Клуб Америка (2:2).