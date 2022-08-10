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10 серпня 2022, 23:53
Реал — володар Суперкубку УЄФА-2022
Колектив Карло Анчелотті у вирішальному поєдинку здолав франкфуртський Айнтрахт.
Реал — Айнтрахт Ф, Getty Images
10 серпня 2022, 23:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Айнтрахт Ф 2:0
Голи: Алаба, 38, Бензема, 65
Реал: Куртуа — Карвахаль (Рюдігер, 85), Мілітао, Алаба, Менді — Модрич (Модрич, 66), Каземіро, Кроос (Чуамені, 85) — Вальверде (Камавінга, 75), Бензема, Вінісіус (Себалйьос, 85).
Айнтрахт: Трапп — Туре (Аларіо, 69), Тута, Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде (Гьотце, 58), Ленц — Камада, Борре, Ліндстрьом (Муані, 58).
Попередження: Аларіо.