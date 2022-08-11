Журналіст Рубен Урія повідомляє, що Атлетіко Мадрид розірвав умову із правим захисником Сантьяго Аріасом. 

Після повернення у стрій конкурента колумбійця Даніеля Васса та трансферу Науеля Моліни для Аріаса стало затісно на Ванда Метрополітано. 

Сантьяго перейшов у Атлетіко з ПСВ влітку 2018 року за 11 млн євро. Нещодавно він повернувся із оренди у Гранаду. 

Кар'єру захисника у колективу Дієго Сімеоне зламали травму та нестабільність гри. Навіть тимчасові переходи до Баєра та "насрідів" не зуміли змінити ситуацію. 

Transfermarkt оцінює гравця лише у 4 млн євро.