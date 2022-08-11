Мадридці позбавились проблемного актива.
Сантьяго Аріас
11 серпня 2022, 09:20
Журналіст Рубен Урія повідомляє, що Атлетіко Мадрид розірвав умову із правим захисником Сантьяго Аріасом.
Після повернення у стрій конкурента колумбійця Даніеля Васса та трансферу Науеля Моліни для Аріаса стало затісно на Ванда Метрополітано.
Сантьяго перейшов у Атлетіко з ПСВ влітку 2018 року за 11 млн євро. Нещодавно він повернувся із оренди у Гранаду.
Кар'єру захисника у колективу Дієго Сімеоне зламали травму та нестабільність гри. Навіть тимчасові переходи до Баєра та "насрідів" не зуміли змінити ситуацію.
Transfermarkt оцінює гравця лише у 4 млн євро.