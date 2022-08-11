Варіантів два: скорочення зарплати на 50% або відхід.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
11 серпня 2022, 13:58
Барселона продовжує тиснути на Френкі де Йонга, повідомляє журналіст Бен Якобс.
За його інформацією, каталонський клуб хоче, щоб гравець прийняв рішення сьогодні чи найближчим часом. Гравець має два варіанти: скоротити заробітну плату на 50% або піти.
Крім того, Барселона, якщо знадобиться, готова заперечити контракт нідерландця в суді. Це "останній захід", але це більше, ніж пуста загроза.
За минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.