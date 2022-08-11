Іспанія

Варіантів два: скорочення зарплати на 50% або відхід.

Барселона продовжує тиснути на Френкі де Йонга, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За його інформацією, каталонський клуб хоче, щоб гравець прийняв рішення сьогодні чи найближчим часом. Гравець має два варіанти: скоротити заробітну плату на 50% або піти.

Крім того, Барселона, якщо знадобиться, готова заперечити контракт нідерландця в суді. Це "останній захід", але це більше, ніж пуста загроза.

За минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.