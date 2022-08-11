У клубі мають намір зберегти габонського футболіста.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
11 серпня 2022, 14:32
П'єр-Емерік Обамеянг готовий знизити зарплату, щоб допомогти Барселоні, повідомляє AS.
Каталонський клуб ні в якому разі не розглядатиме пропозиції про трансфер 33-річного нападника, навіть якщо вони надійдуть.
Крім того, у Барселоні цінують Обамеянг за те, як він вплинув на атмосферу в команді. Зокрема, П'єр допоміг вінгеру Усману Дембеле комфортніше почуватися в колективі.
Раніше повідомлялося, що інтерес до екс-форварда Арсеналу виявляє Челсі.