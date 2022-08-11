Іспанія

28-річний футболіст хоче перейти до каталонського клубу, але наполягати не буде.

Бернарду Сілва зберігає шанси перейти до Барселони цього міжсезоння, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, португалець відкритий для трансферу, проте клуби поки що не можуть дійти домовленості щодо умов угоди.

Проте португалець, незважаючи на бажання перебратися до Барселони, форсувати відхід з Манчестер Сіті не буде.

За чутками, "міщани" можуть відпустити 28-річного футболіста за 50-60 мільйонів євро.

Минулого сезону Сілва забив 13 голів та віддав 7 передач у 50 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.