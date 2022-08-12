Іспанія

Гравець "матрацників" може повернутися на Батьківщину.

Фабріціо Романо повідомляє про те, що Брондбю збирається підписати Даніеля Васса з Атлетіко Мадрид.

За даними футбольного інсайдера контракт із гравцем вже узгоджено, лишилося лише пройти необхідний медогляд. "Матрацники" вже прийняли пропозицію "хлопців з західних околиць".

Даніель перейшов у Мадрид взимку цього року з Валенсії за 2,7 млн євро.

За півсезона-2021/22 Васс провів за клуб лише 1 зустріч у Ла Лізі. Результативними діями не відмічався.

Нагадаємо, що Атлетіко може втратити Ренана Лоді, котрим активно цікавиться Манчестер Сіті.