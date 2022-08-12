Іспанія

До вашої уваги — наш прогноз на новий розіграш чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 12 серпня, розпочнеться новий сезон у іспанській Прімері, котрий обіцяє бути дуже насиченим. Боротьба за чемпіонський титул, важка битва на виживання — усі ці невід'ємні атрибути порадують нас і зараз.

У цьому ж матеріалі ми вирішили дати свій прогноз на майбутній розіграш Ла Ліги та поміркувати над ітоговою позицією команд у турнірній таблиці. Одразу скажемо, що це більше умовний розподіл за пропорцією сил без аналітики.

Чемпіонський фаворит

У цьому блоці виділимо Реал. "Вершкові", здається, у повному порядку і не збираються збавляти обертів, що довів нещодавній європейський Суперкубок.

Влітку команда слабіше точно не стала, та ще й посилилася Антоніо Рюдігером та Орельєном Чуамені. Прямо зараз мадридці виглядають зіграним та збалансованим у всіх лініях колективом, що має допомогти їм захистити титул.

Барселону ми вирішили поставити на друге місце, але все ж таки авансом. Останні проблеми помітно погіршують ситуацію навколо каталонського клубу. Якщо "синьо-гранатові" терміново не розвантажать зарплатну відомість та не продадуть когось із коштовних гравців, як-то Де Йонга чи Депая, то не зможуть зареєструвати більшість або взагалі усіх новачків цього літа. Це буде справжньою катастрофою і черговим болючим ударом по іміджу.

Минулого сезону навіть без свіжих вливань гра Барселони під керівництвом Хаві виглядала дуже позитивно, але цього навряд чи вистачить для повноцінної боротьби за "золото". Якщо ж вдасться втримати Левандовські, Рафінью і Ко, то нас може очікувати запекла боротьба із Реалом.

Зона ЛЧ

Окрім двох традиційних гостей топ-четвірки у зону Ліги чемпіонів мають потрапляти Атлетіко Мадрид та Севілья.

"Матрацники" не втратили нікого з лідерів, окрім Суареса, а також зберегли непоганий склад. Навряд чи щось може потіснити їх з топ-4.

"Нервіонці" ж втратили фундаментальних лідерів оборони Карлоса та Кунде, але все одно сумнівно, що навіть потенційні проблеми у захисті призведуть до стрімкого регресу. Команда проводить непогану трансферну кампанію, наприклад, підписавши досвідчених Теллеса та Іско, тож мають лишитися на звичних для себе позиціях.

А ви як думаєте?

Зона єврокубків

Реал Сосьєдад втратив Мікеля Оярсабаля через пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна, а іспанець був навіть не лідером, а справжнім Богом у Сан-Себастьяні, тож без нього "чурі урдін" навряд чи зможуть зачепитися за зону Ліги Європи. Та й без цього є команди з банально вигіднішими перспективами.

По-перше, Вільярреал. Ми поставили його на п'яте місце, бо враховуючи проблеми Сосьєдада "підводники" зобов'язані заскочити вище, ніж це було рік тому. Окрім того, в команди Унаї Емері не буде навантаження у вигляді Ліги чемпіонів. Виступами у Лізі конференцій можна буде і пожертвувати задля фінішу на 5/6 місці. Або навіть у топ-4, хто знає.

По-друге, Бетіс. "Зелено-білі" втратили лише Ектора Бельєріна, котрий повернувся у лондонський Арсенал, а поза тим зберегли склад, що боровся за потрапляння у головний єврокубок минулого сезону. Мануель Пеллегріні та його хлопці планують нарешті втілити цю мрію у життя. Усі ресурси для цього є.

Окремо потрібно виділити Атлетік Більбао, який знову очолив Ернесто Вальверде. Ми поставили басків лише на сьоме місце, бо екс-тренеру Барселони доведеться для початку стабілізувати гру колективу, а потім боротися із ним за єврокубки. Проте якість склади "левів" дозволяє виходити принаймні до кваліфікації Ліги конференцій. А далі буде видно.

Валенсія під керівництвом Дженнаро Гаттузо — це справжня загадка сезону. Від "кажанів" можна очікувати як боротьби за 6/7 місце, так і нижньої половини таблиці. Клуб вже втратив Гонсалу Гедеша та ризикує не втримати безперечного лідера Карлоса Солера. Легенда Мілана вже незадоволена трансферною політикою. Далі буде.

Середина таблиці

Концентрація посередніх колективів у Прімері є настільки високою, що неймовірно важко сказати, хто і де опиниться у підсумку.

Безперечно, варто слідкувати за Райо Іраоли та Гетафе Кіке Санчес Флореса.

Зона вильоту

Кадіс лише якимось дивом залишився у еліті минулого сезону, тож є чи не головним кандидатом на виліт зі старожил Прімери. Принаймні гра "жовтої субмарини" чітко на це натякає.

Якщо Альмерія втримає Умара Садіка, а він продовжить багато забивати, є шанси на збереження прописки і тоді нижче має опуститися Мальорка.

А ось у Вальядолід та Жирону ми зовсім не віримо.

Команди мають слабенькі склади та серйозно не посилилися влітку.