Антоніо Конте поки що не розраховує на аргентинського плеймейкера.
Джовані Ло Чельсо, getty images
12 серпня 2022, 18:25
Атакуючий півзахисник Тоттенгема Джовані Ло Чельсо повернеться до іспанської Ла Ліги, де він раніше виступав на правах оренди за Вільярреал.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "жовтої субмарини" домовилося з босами "шпор" про чергову оренду 26-річного аргентинця на один сезон без опції викупу на постійній основі.
За інформацією джерела, Тоттенгем матиме можливість перервати орендну угоду взимку і повернути Ло Чельсо, якщо насамперед сам футболіст захоче цього.
Минулого сезону аргентинський плеймейкер провів за Вільярреал 21 матч, у яких забив один гол, віддав одну результативну передачу та отримав п'ять попереджень.