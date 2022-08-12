Атакуючий півзахисник Тоттенгема Джовані Ло Чельсо повернеться до іспанської Ла Ліги, де він раніше виступав на правах оренди за Вільярреал.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "жовтої субмарини" домовилося з босами "шпор" про чергову оренду 26-річного аргентинця на один сезон без опції викупу на постійній основі.

За інформацією джерела, Тоттенгем матиме можливість перервати орендну угоду взимку і повернути Ло Чельсо, якщо насамперед сам футболіст захоче цього.

Минулого сезону аргентинський плеймейкер провів за Вільярреал 21 матч, у яких забив один гол, віддав одну результативну передачу та отримав п'ять попереджень.