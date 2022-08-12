Іспанія

Антоніо Конте поки що не розраховує на аргентинського плеймейкера.

Атакуючий півзахисник Тоттенгема Джовані Ло Чельсо повернеться до іспанської Ла Ліги, де він раніше виступав на правах оренди за Вільярреал.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "жовтої субмарини" домовилося з босами "шпор" про чергову оренду 26-річного аргентинця на один сезон без опції викупу на постійній основі.

За інформацією джерела, Тоттенгем матиме можливість перервати орендну угоду взимку і повернути Ло Чельсо, якщо насамперед сам футболіст захоче цього.

Минулого сезону аргентинський плеймейкер провів за Вільярреал 21 матч, у яких забив один гол, віддав одну результативну передачу та отримав п'ять попереджень.