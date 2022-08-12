Іспанія

Футболіст у процесі розриву контракту з Арсеналом.

Каталонська Барселона отримала пропозицію підписати правого захисника лондонського Арсеналу Ектора Бельєріна.

Спочатку Барселона хотіла підписати захисника Челсі Сезара Аспілікуету, але перемовини з іспанцем провалились.

Бельєрін наразі вирішує питання розірвання контракту з Арсеналом. Цей процес може зайняти деякий час.

Відомо, що рішення щодо Бельєріна буде прийняте особисто Хаві після того, як пройде реєстрація всіх вже підписаних новачків та закриється угоди щодо захисника Челсі Маркоса Алонсо.

Тоді вже будуть відомі фінансові можливості каталонського клубу, який має з цим компонентом серйозні проблеми.

Окрім Барселони розраховує підписати 27-річного захисника і Бетіс, де він провів минулий сезон у оренді.

Нагадаємо, що Бельєрін є вихованцем академії Барси Ла Масії, де він провів вісім років — з 2003 по 2011.

Раніше повідомлялось, що Барселона оголосила про продаж 24,5% акцій Barça Studios за 100 млн євро.