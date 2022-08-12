Іспанія

Завдяки цій угоді "блаугранас" мають намір зареєструвати новачків.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продаж 24,5% акцій Barca Studios компанії Orpheus Media за 100 мільйонів євро.

Компанію Orpheus Media очолює Хауме Рурес, який є відомим аудіовізуальним продюсером з великим досвідом у створенні аудіовізуального та цифрового контенту.

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Ця угода доповнює угоду, підписану 29 липня з Socios.com, що послужить прискоренню зростання цифрової стратегії клубу, NFT і Web 3.

Як зазначає журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері, ця угода дозволить Барселоні зареєструвати новачків, а також завершити підписання контракту із захисником Челсі Маркосом Алонсо, з яким "блаугранас" домовилися минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що Барселона зареєструвала 17 гравців на сезон Ла Ліги.