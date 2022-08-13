Іспанія

Команда Лопетегі поступилась на виїзді.

У рамках першого матчу нового сезону іспанської Ла Ліги Севілья на виїзді поступилась Осасуні із рахунком 1:2.

У першому таймі команди обмінялись влучними пострілами. На гол від Чімі на 9 хвилині миттєво відповів Рафа Мир.

Але у другій половині гри господарі все ж дотиснули гостей. На 72 Осасуна заробила пенальті, який реалізував Ороз — 2:1.

Осасуна - Севілья 2:1

Голи: Чімі, 9, Ороз, 74 — Мир, 11

Осасуна: Еррера, Пена (Бараншац, 62), У. Гарсія (Санчес, 79), Д. Гарсія, Крус — Монкайола, Торро, Ороз (Ібаньєс, 81), Барха (Відаль, 56), Гомес — Авілла (Кіке, 81).

Севілья: Буну — Акунья, Рекік, Гудель, Навас — Делейні (Ракітіч, 80), Фернандо, Окампос (Теллес, 80), Гомес (Ромеро, 80), Корона (Ламела, 63) — Мир (Ен-Несірі, 63).

Попередження: У. Гарсія, Д. Гарсія, Чімі, Гомес, Ракітіч, Фернандо, Еррера, М. Гомес, Ромеро.