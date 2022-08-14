Іспанія

35-річний футболіст впевнений, що нагороду отримає французький нападник.

Ліонель Мессі, який не потрапив до списку претендентів на Золотий м'яч уперше з 2005 року, вважає, що нагороду заслужив нападник Реалу Карім Бензема.

"Думаю, цього року не буде жодних сумнівів. Карим Бензем мав захоплюючий сезон", — приводить слова Мессі Football Espana у Twitter.

35-річний Мессі вигравав Золотий м'яч сім разів. Він є чинним володарем нагороди.

34-річний Бензема у 46 матчах сезону-2021/22 забив 44 голи та віддав 15 результативних передач.