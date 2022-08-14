"Біло-блакитні" здолали свого опонента.
Фото: twitter.com/RealSociedad
14 серпня 2022, 20:35
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Кадіс приймав Реал Сосьєдад.
Гості зуміли здолати свого опонента завдяки голу Кубо на 24 хвилині гри.
Кадіс – Сосьєдад 0:1
Гол: Кубо, 24.
Кадіс: Ледесма, Сальдуа (Діарра, 86), Ернандес, Віктор Чуст, Еспіно, Арсамендія (Алехо, 65), Фалі Хіменес, Хосе Марі (Аларкон, 65), Переа (Мабіл, 46), Лукас Перес (Негредо, 73), Лосано.
Сосьєдад: Реміро, Елустондо, Ле Норман, Субельдія, Ріко (Муньос, 82), Сільва (Барренечеа, 78), Мендес, Меріно (Ільярраменді, 78), Субіменді, Кубо (Чо, 78), Ісак (Каррікабуру, 48).
Попередження: Сальдуа (45), Лукас Перес (45), Алехо (70), Мендес (85), Фалі Хіменес (85), Ільярраменді (90).