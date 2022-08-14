Іспанія

Обидва новачки вийшли у стартовому складі на матч проти Альмерії.

У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Альмерії.

У стартовому складі вийшли новачки команди – Антоніо Рюдігер та Орельєн Чуамені. Це дебют у Ла Лізі.

Нагадаємо, що 29-річний футболіст поповнив склад мадридського колективу на правах вільного агента із Челсі.

Щодо 22-річного француза, то він перейшов із Монако, а сума трансферу оцінюється більш ніж у 100 мільйонів євро.

На Football.ua доступна текстова онлайн трансляція матчу Альмерія – Реал.