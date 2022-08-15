Іспанія

Підопічні Карло Анчелотті зуміли перемогти на старті сезону у Ла Лізі.

У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Альмерії.

Почалася гра для чинного чемпіона невдало – вже на шостій хвилині гри Тібо Куртуа виймав м'яч із воріт.

Незважаючи на 17 ударів по воротах суперника в першому таймі, рахунок таким і залишився через 45 хвилин гри — 1:0 на користь господарів.

У другому таймі Реал не зменшував обертів і на 61 хвилині гри Лукас Васкес із передачі Каріма Бензема зрівняв рахунок – 1:1.

На 74-й хвилині гри Карло Анчелотті замість Ферлана Менді випустив Давида Алабу. Хто б міг подумати, але ця заміна відразу дала результат! Менше ніж за хвилину австрієць вивів свою команду вперед першим дотиком м'яча.

Арбітр додав шість хвилин компенсованого часу, але Реал довів справу до переможного кінця.

2:1 – чемпіон минулого сезону розпочинає сезон зі складної перемоги.

Альмерія – Реал 1:2

Голи: Рамазані, 6 – Васкес, 61, Алаба, 75.

Альмерія: Фернандо, Чумі, Елі, Бабіч, Кайкі (Пучмаль, 81), Акьєме, Егуарас (Портільо, 81), Робертоне (Курро, 57), Саму Кошта, Садік (Дієго Соуза, 71), Рамазані (Ласо, 71).

Реал: Куртуа, Начо, Рюдігер, Менді (Алаба, 74), Кроос (Каземіро, 83), Тчуамені (Азар, 58), Камавінга (Модрич, 46), Васкес, Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор (Себальос, 83).

Попередження: Камавінга (40), Садік (40), Курро (66), Пучмаль (86).