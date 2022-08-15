Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії.

Іспанській Валенсії напередодні також довелось стартувати в новому розіграші національної першості. Команда під керівництвом Дженнаро Гаттузо на власному полі приймала новачка "еліти", Жирони.

Гра для "кажанів" у підсумку видалась доволі важкою, хоча вони й намагались утримувати першість за показником створеної загрози біля чужих воріт.

Однак у підсумку результативний постріл із пенальті від Карлоса Солера під завісу першого тайму так і залишився єдиним на обидві команди.

Огляд матчу:

Валенсія — Жирона 1:0

Гол: Солер, 45+1 (з пенальті).

Валенсія: Мамардашвілі — Тьєррі Коррейя, Джемерт, Діакабі, Хесус Васкес (Тоні Лато, 73) — Муса, Гільямон, Солер (Фульк'є, 63) — Кастільєхо (Ніко Гонсалес, 73), Дуро (Москера, 53), Ліно (Максі Гомес, 74).

Жирона: Хуан Карлос — Буено, Давид Лопес (Стуані, 62), Хуанпе — Ян Коуто (Мартінес, 82), Еспасіо (Еррера, 74), Алеїш Гарсія, Фернандес (Мігель Гутьєррес, 62), — Рікельме, Сайс (Гарсія, 61) — Кастельянос.

Попередження: Ян Коуто (14), Сайс (44), Фернандес (45), Тьєррі Коррейя (56), Гаттузо (57), Хесус Васкес (69).

Вилучений: Джемерт (52).

Джерело: MEGOGO.