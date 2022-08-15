До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії.
Валенсія — Жирона, Getty Images
15 серпня 2022, 09:45
Іспанській Валенсії напередодні також довелось стартувати в новому розіграші національної першості. Команда під керівництвом Дженнаро Гаттузо на власному полі приймала новачка "еліти", Жирони.
Гра для "кажанів" у підсумку видалась доволі важкою, хоча вони й намагались утримувати першість за показником створеної загрози біля чужих воріт.
Однак у підсумку результативний постріл із пенальті від Карлоса Солера під завісу першого тайму так і залишився єдиним на обидві команди.
Огляд матчу:
Валенсія — Жирона 1:0
Гол: Солер, 45+1 (з пенальті).
Валенсія: Мамардашвілі — Тьєррі Коррейя, Джемерт, Діакабі, Хесус Васкес (Тоні Лато, 73) — Муса, Гільямон, Солер (Фульк'є, 63) — Кастільєхо (Ніко Гонсалес, 73), Дуро (Москера, 53), Ліно (Максі Гомес, 74).
Жирона: Хуан Карлос — Буено, Давид Лопес (Стуані, 62), Хуанпе — Ян Коуто (Мартінес, 82), Еспасіо (Еррера, 74), Алеїш Гарсія, Фернандес (Мігель Гутьєррес, 62), — Рікельме, Сайс (Гарсія, 61) — Кастельянос.
Попередження: Ян Коуто (14), Сайс (44), Фернандес (45), Тьєррі Коррейя (56), Гаттузо (57), Хесус Васкес (69).
Вилучений: Джемерт (52).
Джерело: MEGOGO.