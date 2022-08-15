Іспанія

"Матрасники" здобули впевнену перемогу.

Атлетіко в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії вирушив у гості до Хетафе і здобув переконливу перемогу.

"Матрасники" відкрили рахунок зусиллями Морати вже на п'ятнадцятій хвилині. На початку другого тайму Альваро оформив дубль.

Точний удар Антуана Грізманна на 75 хвилині, у свою чергу, зняв усі питання про переможця. Три асисти на свій рахунок записав Феліш.

Хетафе - Атлетіко 0:3

Голи: Мората, 15, 59, Грізманн, 75

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Мітрович, Джене, Дуарте -Анхілері, Максимович (Сеоані, 63), Арамбаррі, Аленья (Порту, 58) — Унал (Мата, 81), Майораль (Parra Gutiérrez, 81).

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітцель, Рейнілду — Сауль (Карраско, 62), Коке, Лемар (Грізманн, 62), Льоренте (де Пауль, 62) — Мората (Матеус Кунья, 83), Жоау Фелікс (Корреа, 83).