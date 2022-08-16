Іспанія

Клуб з Сегунди підсилив лінію атаки.

Колишній нападник донецького Шахтаря Густаво Бланко-Лещук перейшов у Ейбар із Сегунди.

Футболіст підписав контракт на два роки — до літа 2024.

Футболіст приходить в Ейбар після розірвання контракту з турецьким Антальяспором, до якого він перейшов з донецького Шахтаря.

Бланко-Лещук минулий сезон провів у Ейбарі на правах оренди. Аргентинський нападник з українським корінням провів 39 ігор під керівництвом Гаїзки Гарітано, в яких забив шість голів і віддав дві гольові передачі.