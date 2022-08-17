Іспанія

Андалусійці мають незабаром офіційно оголосити трансфер захисника.

Фабріціо Романо у Twitter повідомляє, що Севілья та Баварія домовилися про перехід Тангі Куассі.

Гравець пройшов медогляд та підписав контракт із "нервіонцями".

Про трансфер француза буде оголошено згодом.

Нагадаємо, що в липні 2020 року Тангі перебрався до Мюнхена з ПСЖ. У 28 зустрічах за "ротен" він відмітився голом та асистом.

Майбутній клуб Куассі поступився Осасуні у першому турі Прімери — 1:2.