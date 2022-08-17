Андалусійці мають незабаром офіційно оголосити трансфер захисника.
Тангі Куассі
17 серпня 2022, 14:14
Фабріціо Романо у Twitter повідомляє, що Севілья та Баварія домовилися про перехід Тангі Куассі.
Гравець пройшов медогляд та підписав контракт із "нервіонцями".
Про трансфер француза буде оголошено згодом.
Нагадаємо, що в липні 2020 року Тангі перебрався до Мюнхена з ПСЖ. У 28 зустрічах за "ротен" він відмітився голом та асистом.
Майбутній клуб Куассі поступився Осасуні у першому турі Прімери — 1:2.