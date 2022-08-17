Гравець пройшов медогляд та підписав контракт із "нервіонцями".
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17 серпня 2022, 19:26
Іспанська Севілья на своєму сайті оголосила про придбання захисника мюнхенської Баварії Тангі Ньянзу Куассі.
Контракт із французьким футболістом підписано на на п'ять років - до 2027 року.
За неофіційними даними, іспанський клуб заплатив Баварії 16 мільйонів євро та ще чотири мільйони німці отримають у якості бонусів.
У минулому сезоні француз зіграв за мюнхенців 22 матчів в усіх змаганнях. Окрім Баварії він виступав за ПСЖ.