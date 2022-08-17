Іспанська Севілья на своєму сайті оголосила про придбання захисника мюнхенської Баварії Тангі Ньянзу Куассі.

Контракт із французьким футболістом підписано на на п'ять років - до 2027 року.

За неофіційними даними, іспанський клуб заплатив Баварії 16 мільйонів євро та ще чотири мільйони німці отримають у якості бонусів.

У минулому сезоні француз зіграв за мюнхенців 22 матчів в усіх змаганнях. Окрім Баварії він виступав за ПСЖ.