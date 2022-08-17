Іспанія

Гравець пройшов медогляд та підписав контракт із "нервіонцями".

Іспанська Севілья на своєму сайті оголосила про придбання захисника мюнхенської Баварії Тангі Ньянзу Куассі.

Контракт із французьким футболістом підписано на на п'ять років - до 2027 року.

За неофіційними даними, іспанський клуб заплатив Баварії 16 мільйонів євро та ще чотири мільйони німці отримають у якості бонусів.

У минулому сезоні француз зіграв за мюнхенців 22 матчів в усіх змаганнях. Окрім Баварії він виступав за ПСЖ.