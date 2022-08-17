Іспанія

Також "матрацники" не відпустять Кунью менш ніж за 50 мільйонів євро.

Атлетіко Мадрид не розглядає варіант із продажем свого нападника Жоау Феліша. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "матрацники" не збираються відпускати 22-річного португальця у літнє трансферне вікно.

Також стверджується, що Атлетіко не має наміру продавати іншого свого форварда Матеуса Кунью менш ніж за 50 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед робив запит мадридському клубу за двома цими гравцями, на що отримав негативну відповідь.