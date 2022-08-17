Нападник Едінсон Кавані, який залишив Манчестер Юнайтед на правах вільного агента у літнє трансферне вікно, перебуває у пошуках нового клубу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Вільярреал веде переговори з 35-річним уругвайцем щодо переходу.

За інформацією джерела, керівництво "жовтої субмарини" перебуває на просунутій стадії переговорів із представниками гравця.

Минулого сезону Едінсон Кавані провів 20 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.