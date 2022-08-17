Досвідчений уругваєць може перебратися до чемпіонату Іспанії.
Едінсон Кавані, getty images
17 серпня 2022, 21:59
Нападник Едінсон Кавані, який залишив Манчестер Юнайтед на правах вільного агента у літнє трансферне вікно, перебуває у пошуках нового клубу.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Вільярреал веде переговори з 35-річним уругвайцем щодо переходу.
За інформацією джерела, керівництво "жовтої субмарини" перебуває на просунутій стадії переговорів із представниками гравця.
Минулого сезону Едінсон Кавані провів 20 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.