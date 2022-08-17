Іспанський фулбек погодив контракт із каталонцями чотири місяці тому.
Маркос Алонсо, getty images
17 серпня 2022, 23:26
Ситуація щодо трансферу крайнього захисника Челсі Маркоса Алонсо до Барселони не змінилася. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, каталонський клуб не підпише 31-річного іспанця, доки не зареєструє на офіційному рівні трансфер центрального захисника Севільї Жюля Кунде.
Зазначається, що Барселона погодила з Алонсо умови особистого контракту ще чотири місяці тому.
Минулого сезону іспанський фулбек провів за Челсі 46 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.