Іспанія

Іспанський фулбек погодив контракт із каталонцями чотири місяці тому.

Ситуація щодо трансферу крайнього захисника Челсі Маркоса Алонсо до Барселони не змінилася. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, каталонський клуб не підпише 31-річного іспанця, доки не зареєструє на офіційному рівні трансфер центрального захисника Севільї Жюля Кунде.

Зазначається, що Барселона погодила з Алонсо умови особистого контракту ще чотири місяці тому.

Минулого сезону іспанський фулбек провів за Челсі 46 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.