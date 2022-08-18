Іспанія

Футболіст домовляється про перехід у новий клуб.

Каталонська Барселона та її тренерський штаб не розраховують на вінгера Мемфіса Депая, якому шукають новий клуб.

Нідерландський форвард хоче залишити Барсу вільним агентом, незважаючи на те, що у нього залишився рік контракту. Але обидві сторони поки не змогли дійти згоди щодо розірвання його контракту.

Є інформація, що Ювентус та Депай вже домовились про умови особистої угоди. Туринці намагаються прискорити угоду і хочуть, щоб вона була завершена до кінця тижня.

У Ювентусі доповіли Депаю, що якщо він не вирішить проблеми з Барселоною найближчими днями, вони звернуться до Марко Арнаутовича з Болоньї як до альтернативи.

Для Барселони відхід Депая також має стати "ковтком свіжого повітря", адже вони нарешті зможуть зареєструвати Жюля Кунде.