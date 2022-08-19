Іспанія

Клуб з Більбао втратив можливість заробити гроші.

Каталонська Барселона робила спробу підписати центрального захисника Атлетіка Іньїго Мартінеса влітку.

Клуб пропонував Більбао 15 мільйонів євро за 31-річного футболіста, але отримав відмову. Про це повідомляє Diario Sport.

Трансфер поки що відклали, але вже у січні боси Барселони можуть домовитись з гравцем про попередній контракт і підібрати його безкоштовно.

Його угода з Атлетіком спливає влітку 2023 року, тому з зими він має право вести перемовини, якщо не підпише новий контракт.

Якщо нічого несподіваного не станеться, у перші дні літнього трансферного вікна 2023 Барселона презентує Мартінеса, який готовий перейти у цей клуб.