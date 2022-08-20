Іспанія

Відповідний пункт міститься в контракті гравця.

Каталонська Барселона в умовах невизначеності щодо свого фінансового майбутнього може проводити скільки завгодно вдалих перемовин із потенційними новачками, проте це геть не буде вказувати на те, що вони потім зможуть потрапити до її заявки на сезон.

Цього трансферного вікна подібна доля спідкала французького центрального захисника Жюля Кунде, який вирішив змінити андалузьку Севілью на "блаугранас", які в свою чергу заплатили за нього 50 млн євро.

У той час як клубу вистачило спроможності зареєструвати Роберта Левандовські, Рафінью, а також інших новачків, 23-річний Кунде поки що залишається в стані невизначеності.

Якщо так продовжуватиметься й надалі, то вже до завершення поточного трансферного вікна гравець матиме змогу залишити команду, розірвавши чинну угоду.

Як повідомляє іспанська преса, відповідний пункт у контракті вдалось узгодити представникам футболіста.

За минулий сезон Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.