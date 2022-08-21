Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Мадридський Атлетіко в рамках 2-го туру Прімери прийме Вільярреал на власному полі.

Атлетіко — Вільярреал

Неділя, 21 серпня, о 20:30. Стадіон Ванда Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр зустрічі — Рікардо Бенгоечеа.

Атлетіко та Вільярреал дуже вдало розпочали новий сезон. Обидві команди перемогли Гетафе та Вальядолід відповідно із однаковим рахунком 3:0, тож підходять до цього двобою у хорошому настрої.

"Матрацники" хотіли продати Альваро Морату, але після перформанса іспанця (дубль у грі з підмадридським колективом) вирішили дещо зачекати з остаточним рішенням. Окремо потрібно виділити й Жоау Феліша, котрий зробив хет-трик з асистів у поєдинку першого туру, тож ці хлопці прямо зараз перебувають, що називається, "у вогні".

"Підводники" продовжують очікувати на повернення лідерів — Арно Данжума та Альберто Морено. Команда позбулася одразу двох нападників, Булає Діа (Салернітана) та Пако Алькасера (Шарджа), але поки що відсутність цих гравців лишається непомітною. Наприклад, у грі проти Вальядоліду запалював Алекс Баена (дубль). Але не Баеною єдиним.

На тижні Вільярреал розібрався із Хайдуком у раунді плей-оф Ліги конференцій (4:2), а головним діючим обличчям став літній новачок з Хосе Моралес, котрого ми так розхвалювали у одному із нещодавніх матеріалів. Екс-форвард Леванте забив два м'ячі, а також асистував Морено, котрий Жерар, у епізоді із четвертим голом господарів.

Кортить сказати, що Атлетіко є фаворитом цього поєдинку з огляду на те, що суперник мав менше відпочинку в зв'язку з єврокубками, але це спірний момент. Унаї Емері виставив проти хорватів практично другий склад, багато гравців котрого навряд чи з'являться на полі у зустрічі з "індіанцями" (Рейна, де ла Фуенте, Манді, Педраса, Ману Морланес), тож варто очікувати запеклої боротьби.

Битви команди Дієго Сімеоне та "підводників" у Мадриді частенько виходять доволі результативними. Останні роки глядачі можуть побачити тут принаймні два забитих м'ячі.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Атлетіко Мадрид не програв жодного з восьми останніх поєдинків проти Вільярреала у Прімері.

- Вільярреал забивав у 6 з 8 останніх випадків, коли приїзжав у гості до мадридських команд.