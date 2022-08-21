Іспанія

Француз продовжує свої гольові подвиги.

Гол Каріма Бензема у поєдинку проти Сельти у другому турі Прімери дозволив йому заскочити у топ-8 бомбардирів Прімери усіх часів.

М'яч у ворота галісійців став 220-им для француза у елітному дивізіоні іспанського футболу.

Позаду залишився легендарний рекордсмен Спортінга з Хіхону Кіні, котрий п'ять разів ставав кращим страйкером у період з 1974 по 1982 роки.

Попереду Каріма знаходяться не менш легендарні фігури.

Сезар Родрігес (222), Ді Стефано (227), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (251), Роналду (311) та Мессі (472).