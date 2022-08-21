Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ла Ліги.

Мадридський Реал у другому турі іспанської Ла Ліги проводив гостьову зустріч у Віго проти Сельти, у рамках якої в підсумку знову вдалось забити обом командам.

Підопічні Едуарда Коудета відповіли на швидкий гол "вершкових" ще до середини першого тайму, проте не змогли вийти на перерву навіть за нічийного рахунку на табло.

А вже на початку другої половини гри "галактікос" записали на свій рахунок додаткові два влучні постріли, завдяки чому остаточно закріпили за собою статус переможців дуелі.

Міг рахунок на користь Реала ставати й більшим, однак Еден Азар під завісу гри не зміг реалізувати пенальті за кілька хвилин після власного виходу на заміну.

Огляд матчу:

Сельта — Реал Мадрид 1:4

Голи: Аспас, 23 (пен) — Бензема, 14 (пен), Модрич, 41, Вінісіус Жуніор, 56, Вальверде, 66.

Сельта: Аугустін — Галан, Нуньес, Айду, Мальйо — Тапіа (Де Ла Торе, 86) — Родрігес (Вейга, 78), Белтран, Серві — Аспас, Пасієнсія (Карес Перес, 69).

Реал Мадрид: Куртуа — Менді, Алаба (Лукас Васкес, 77), Мілітао, Карвахаль (Рюдігер, 70) — Камавінга (Асенсіо, 83), Чуамені, Модрич (Себальйос, 77) — Вінісіус Жуніор (Азар, 83), Вальверде, Бензема.

Попередження: Тапіа, Мальйо — Карвахаль, Алаба.

На 87 хвилині Азар (Реал Мадрид) не реалізував пенальті (голкіпер).

Джерело: MEGOGO.