Іспанія

35-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "кажанів".

Валенсія запропонувала контракт за схемою "1+1" Едінсону Кавані, який перебуває у статусі вільного агента, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За даними джерела, "кажани" випереджають у гонці за підписання 35-річного футболіста Вільярреал і Ніццу.

Останнім клубом Кавані був Манчестер Юнайтед, контракт з яким Едінсон закінчився 30 червня.

Раніше форвард також виступав за ПСЖ, Наполі, Палермо та Данубіо.