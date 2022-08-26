Іспанія

Раніше Федотов після початку війни приєднався до ЗСУ.

Іспанська Понферрадіна у своєму офіційному твіттері оголосила про підписання контракту з українським воротарем Микитою Федотовим.

Угода з 22-річним українцем, який є вихованцем донецького Шахтаря, розрахована на один рік.

Останнім клубом Федотова був іспанський Монтіхо, за який він відіграв 14 матчів.

Взимку Федотов хотів підписати контракт із Металістом, але через початок війни проти Росії, ухвалив рішення вирушити на фронт, взявши до рук зброю.

Після двох турів в іспанській Сегунді Понферрадіна набрала шість очок і посідає друге місце у турнірній таблиці.