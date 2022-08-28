Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Барселона в рамках 3-го туру Прімери прийме Вальядолід на власному полі.



Барселона — Вальядолід

Неділя, 28 серпня, о 20:30. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Рікардо Бенгоечеа.

Минулого туру Барселона впевнено прибрала зі шляху Реал Сосьєдад на його полі, перегравши суперника з рахунком 4:1. Каталонці прямо зараз лише починають набирати оптимальну форму та кондиції, але навіть в такому стані здатні на класі перегравати більш слабких опонентів.

Вальядолід один із них.

Каталонці мають чудові стосунки із кастельйонцями. Останній раз "кулес" поступалися на Камп Ноу цьому супернику, ви вдумайтеся, аж у 1997 році.

Тобто шанси в команди "зубастика" Роналдо є мінімальними.

На передматчевій конференції Хаві сказав, що є шанси побачити Жюля Кунде у синьо-гранатовій футболці. Окрім того, в Барси взагалі немає кадрових втрат.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- В останньому матчі на Камп Ноу Барселона перемогла Вальядолід з рахунком 1:0 (90, Дембеле).

- Вальдолід зумів лише раз перемогти Барселону в останніх 15 зустрічах.