Іспанія

Іспанський вінгбек продовжить кар'єру у Ла Лізі.

Крайній захисник Тоттенгема Серхіо Регілон у літнє трансферне вікно приєднається до мадридського Атлетіко. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний іспанець у понеділок, 29 серпня, вирушить до Іспанії для проходження медичного огляду в стані "матрацників".

Регілон перейде до Атлетіко на правах оренди без права викупу.

Минулого сезону Регілон провів на клубному рівні 31 матч, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.