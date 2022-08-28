Іспанія

Каталонський клуб не залишив шансів супернику.

Барселона у рамках третього туру іспанської Ла Ліги на Камп Ноу перемогла новачка турніру Вальядолід.

На 24 хвилині рахунок відкрив Роберт Левандовські. Поляк скористався подачею від Рафіньї та без особливих проблем замкнув її.

Перед перервою Барселона забила вдруге. Після пасу від Дембеле, Педрі продемонстрував індивідуальну майстерність та пробив чітко у правий кут.

У другому таймі гол назрівав і виник він на 65 хвилині. І знову відзначився Левандовські. Він точно пробив з меж штрафної площі, не залишивши шансів Масіпу.

Вже у компенсований час рахунок став 4:0. Роберто, який вийшов на заміну, поставив крапку у цій грі.

Барселона - Вальядолід 4:0

Голи: Левандовські, 24, 65, Педрі, 43, Роберто, 90+2

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо (Роберто, 61), Гарсія, Бальде — Гаві (Де Йонг, 61), Бускетс (Кессьє, 76), Педрі — Рафінья (Фаті, 61), Дембеле (Торрес, 82) — Левандовські.

Вальядолід: Масіп — Ескудеро, Санчес, Фернандес, Перес — Агуадо (Меса, 46), Мончу (Плано, 46), Кіке — Ануар (Арройо, 76), Санчес (Тоні, 62) — Гвардіола (Леон, 62).

Попередження: Мончу, Санчес, Кіке